Düsseldorfer Rheinturm bekommt neues Restaurant

Düsseldorf In den 1980er Jahren wurde der Rheinturm erbaut. Und seitdem hatte sich das Restaurant kaum verändert. Bis zum 27. September wird alles neu, mit modernem Design. 2,7 Millionen Euro kostete die Arbeit.

Der Rheinturm gilt als eines der herausragendsten Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Besonders das Turmrestaurant ist bei Einheimischen beliebt und auch ein Touristenmagnet. Doch seit dem Bau des Turms zwischen 1978 und 1982 hat sich in dem Restaurant nur wenig verändert. Entsprechend war die Gaststätte in die Jahre gekommen. Schwere Teppichböden und Möbel im Stil der frühen 1980er Jahre prägten das Interieur. An der Decke hingen glitzernde Ketten, die ein wenig an üppigen Weihnachtsbaumschmuck erinnerten.