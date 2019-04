Idee im Düsseldorfer Stadtrat : Im Spätsommer soll die Rheinbahn einen Sonntag lang gratis sein

Der Südpark gehört zu den beliebten Ausflugszielen in Düsseldorf. Die Rheinbahn soll ihre Fahrgäste bald an einem Sonntag kostenlos durch die Stadt befördern. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Düsseldorfer sollen an dem Aktionstag die Möglichkeiten von Bus und Bahn im Freizeitverkehr entdecken. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag.

Die Düsseldorfer sollen an einem Sonntag im Spätsommer kostenlos Bus und Bahn fahren – das soll mehr Bürger davon überzeugen, dass der ÖPNV auch im Freizeitverkehr eine gute Alternative zum Auto ist. Das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP bringt für die Sitzung des Stadtrats am 11. April einen entsprechenden Antrag ein. Er beruht auf einem Vorschlag der Grünen.

Den Termin soll die Stadtverwaltung finden. Die Politiker hoffen auf ein Rahmenprogramm: „Es wäre zu begrüßen, wenn sich kulturelle Organisationen und Institutionen mit besonderen Aktivitäten und Angeboten beteiligen – insbesondere, da die städtischen Institute mit dem eintrittsfreien Sonntag ebenfalls eine besonderes Angebot haben“, heißt es in dem Antrag.

Die Politiker hoffen auch auf eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen. Freizeitverkehr mache nicht an der Stadtgrenze halt, gerade am Wochenende würden Ausflüge ins Umland unternommen. Daher sollen die Nachbarkommunen und Kreise gewonnen werden, sich an dem Aktionstag zu beteiligen.