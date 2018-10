Düsseldorfer Rheinbahn ist schuld an zu breiten Zügen

Düsseldorf Das Unternehmen hat bei der großen Zugbestellung einen Fehler gemacht. Der Prototyp für die neuen Stadtbahnwagen erwies sich bei einer Testfahrt als zu breit. Die neuen Züge dürfen wohl deshalb nicht auf der U79 nach Duisburg fahren.

Bei einer nächtlichen Testfahrt des Prototyps in der vergangenen Woche war der Fehler in einer Duisburger Station aufgefallen. Zunächst hieß es, es handele sich um den Halt „Steinsche Gasse“, am Abend korrigierte die Rheinbahn zu „Duissern“. Der Bahnsteig wurde nicht beschädigt, an der Bahn gab es laut Rheinbahn „höchstens ein paar Kratzer“. Die Bahn konnte weiterfahren. Die Haltestelle ist so konstruiert, dass Bahnen mit hohem und niedrigen Einstieg halten können. Dafür ist der Bahnsteig in zwei verschieden hohe Bereiche aufgeteilt. Der Niederflur-Bereich ist etwas schmaler. Dort kam es zu dem Problem. Eine solche Haltestellen-Konstruktion gibt es in Düsseldorf nicht.