2020 geht es los : „Regenbogenland“ bildet jetzt auch aus

Düsseldorf An einer Akademie werden ab 2020 Fortbildungen in Bereichen wie Hospizarbeit und Pflege angeboten.

Markus Kiefer ist beeindruckt. „Es hat gerade mal anderthalb Jahre gedauert, bis die Akademie des Regenbogenlands aus der Taufe gehoben wurde. Das ist rekordverdächtig“, erläutert der Professor der Betriebswirtschaftslehre. „Normalerweise braucht man Jahre, um so eine Akademie aufzubauen. Wir haben faktisch bei null angefangen und jetzt steht ein umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsangebot.“ Im kommenden Jahr werden im Kinder- und Jugendhospiz 61 Fortbildungen aus den Schwerpunktbereichen Hospizarbeit, Pflege, Leben, Spiritualität, Trauer, Ehrenamtlichkeit, Impulse und Bewegung angeboten. Kiefer gehört genauso wie Simone Bruns (Diplom-Psychologin/Direktorin Volkshochschule), Sven Jennessen (Institutsleiter Rehabilitationswissenschaften/Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Uni Berlin) und Gisela Janßen (Leiterin Kinderpaliativteam Uni Düsseldorf) zum wissenschaftlichen Beirat der Regenbogenland-Akademie und gibt auch selbst Seminare.

Mit der wissenschaftlichen Leiterin Melanie van Dijk entwickelte der Beirat das Premierenprogramm. „Wir haben uns viele Fragen wie ,Was gibt es schon?’ und ,Was können wir übernehmen?’ gestellt und sie beantwortet“, meint van Dijk. „Einige Themen sind auch aus dem Mitarbeiterstab und von den Ehrenamtlichen an uns herangetragen worden. Wir haben auch aus unserer 15-jährigen Erfahrung Bildungsangebote für alle entwickelt.“