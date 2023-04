Maria 2.0 in Düsseldorf „Habe keine Angst vor Kirchenspaltung“

In der Karwoche und an Ostern feiern die Christen ihr höchstes Fest. Eine Zeit der Selbstvergewisserung in schwieriger Zeit. Viele Katholiken wähnen sich an einem Scheideweg. Ein Gespräch über Glauben, Enttäuschungen und Hoffnungen mit zwei Vertreterinnen der Reformbewegung Maria 2.0.