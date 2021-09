Neue Führungskräfte im Rathaus : Düsseldorfer Rat bestätigt neue Amtsleitungen für Kultur und Jugend

Düsseldorf Die Kultur zählt zu den weichen Standortfaktoren der Landeshauptstadt. Und die Jugend muss immer noch die Folgen der Pandemie bewältigen. Welche Qualifikationen für die neuen Führungskräfte sprechen.

Ein Neuzugang und ein Eigengewächs führen künftig zwei der wichtigsten Ämter im Düsseldorfer Rathaus. Die Vorschläge von Oberbürgermeister Stephan Keller zur Leitung des Kultur- und des Jugendamts passierten am Donnerstagabend den Rat ohne Widerspruch. Vom Bodensee an den Rhein kommt die Kulturmanagerin Angélique Tracik. Die Leiterin des Fachbereichs Kultur in Radolfzell (rund 30.000 Einwohner) hatte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen 30 Mitbewerber durchgesetzt. Vor ihrem Wechsel nach Radolfzell im Jahr 2013 hatte Tracik unter anderem in einer Kulturagentur und als Medienmanagerin gearbeitet. „Ich freue mich darauf, meine Ideen, fachliche Kompetenzen und Erfahrungen in die Kultur der Landeshauptstadt einzubringen“, sagt sie. – „Ein solcher Wechsel ist eher ungewöhnlich, aber wir strecken ihr die Hände entgegen und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit“, sagt Manfred Neuenhaus, Vorsitzender der FDP-Fraktion und des Kulturausschusses. Eine gute Hand „für eines der schwierigsten Ämter“ in der Verwaltung wünscht SPD-Kulturexpertin Klaudia Zepuntke der Expertin aus dem Süden. „Die Zukunft der Oper, das Schauspiel, die Museen, die Künstlerförderung und die freie Szene – das alles sind große Herausforderungen“, sagt sie.