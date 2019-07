Musik-Festival : Düsseldorfer Punkband Rogers spielt 2020 wieder beim Deichbrand

Artur, Chri, Dom und Nico sind die Mitglieder der Düsseldorfer Punkband Rogers. Foto: Kaz Özdemir

Düsseldorf Am Wochenende spielten die Düsseldorfer bei dem beliebten Festival in Nordddeutschland – und konnten noch auf der Bühne verkünden, dass sie nächstes Jahr wiederkommen dürfen. In ihrer Heimatstadt treten sie im Dezember wieder auf.

(nic) Die Düsseldorfer Punkband Rogers ist schon jetzt als erster Act des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven 2020 gebucht. Das sagte Sänger und Gitarrist Chri am Wochenende beim Auftritt der Band vor tausenden Zuschauern auf der Bühne des Musikfestivals. „Ihr werdet uns nicht los, das wird der Hammer“, rief er den Fans zu, die die Ankündigung mit begeistertem Applaus quittierten. Das Festival findet im kommenden Jahr vom 16. bis 19. Juli statt. Weitere Teilnehmer sind bisher noch nicht bekannt.

Für die Düsseldorfer wird die Teilnahme im kommenden Jahr der fünfte Auftritt bei dem Rockfestival nahe der Nordseeküste, das zu den größten in Deutschland gehört. In diesem Sommer war es allerdings mit knapp 60.000 Zuschauern nicht ganz ausverkauft. „Für uns ist das hier ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagte Sänger Chri bei dem Auftritt und gab zu: Im vergangenen Jahr habe man sich sogar in gewisser Weise selbst eingeladen.