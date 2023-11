Düsseldorfer Psychologin im Interview Was eine Winterdepression ist – und wie man sie loswird

Claudia Bauer Das graue Wetter hat einen großen Einfluss auf uns. Die meisten Menschen sind durch eine Lethargie in der kalten Jahreszeit nicht so aktiv, wie sie sein könnten. Unter Lethargie versteht man in diesem Zusammenhang eine Episode von Traurigkeit und Antriebslosigkeit. Dadurch entwickelt sich der Hormonhaushalt nicht so, wie er könnte. Allgemein sind der Herbst und der Winter traurige Jahreszeiten für uns. In dieser Zeit gibt es Feiertage wie den Volkstrauertag, den viele mit negativen Ereignissen verbinden. Im Frühjahr ist die Winterdepression oft Geschichte, bevor sie im Winter wieder auftritt – in der Psychologie sprechen wir von einer rezidivierende Depression. Sie verläuft bei jedem individuell.