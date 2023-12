Forschung in Düsseldorf So trifft man die richtigen Entscheidungen

Andererseits sei es oft empfehlenswert, so der Psychologe, dass die Intuition durch die Vernunft diszipliniert und gestärkt wird. „Dann würden wir vielleicht nicht so viele dumme Entscheidungen treffen.“ So weiß wohl jeder, dass es wichtig ist, im Alter körperlich fit und gesund zu sein. Was viele Menschen nicht daran hindert, trotzdem zu rauchen, sich zu wenig zu bewegen und zu oft Pizza und Schokolade in sich hineinzustopfen. Zweifellos besser wäre es, den Verstand bewusst gegen das kurzfristige Bedürfnis einzusetzen. Aber warum fällt das vielen Menschen so schwer? „Wir treffen falsche Entscheidungen auch deshalb, weil die Folgen erst in ferner Zukunft spürbar sind“, so Kalenscher.