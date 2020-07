Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorfer Polizeipräsident kandidiert als Bürgermeister : Der Traum von Vreden

Norbert Wesseler ist Polizeipräsident. Aber eigentlich träumt er vom Bürgermeisteramt in Vreden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Schon drei Mal stellte sich Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler als Bürgermeister in Vreden im westlichen Münsterland zur Wahl. Bisher ohne Erfolg. Am 13. September will er es ein viertes Mal probieren.