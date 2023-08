Weniger Personal für Düsseldorf Polizei streicht Einsatztrupp gegen Kriminelle

Die Führung der Düsseldorfer Polizei löst den Einsatztrupp Schwerpunkt Kriminalität auf. Dies ist nach Informationen unserer Redaktion bereits in internen Gremien kommuniziert worden. Grund ist die Verteilung neuer Polizeikräfte in NRW zum 1. September. Die Polizei in der Landeshauptstadt kommt dabei viel schlechter weg als im Entwurf zunächst mitgeteilt. War dort zunächst von 246 neuen Kräften die Rede, kommen nun lediglich 184 Polizisten nach der Ausbildung zum Polizeipräsidium Düsseldorf, also 62 Beamte weniger. Bei der Zuteilung ist hinter fünf Kräften zudem noch ein Fragezeichen zu machen, da sie die Prüfung noch nicht bestanden haben.