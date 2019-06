Düsseldorfer Klo-Problem : Polizei soll 230.000-Euro-WC am Burgplatz kontrollieren

Drei Wochen nach der Eröffnung startet am Mittwoch erneut der „Probebetrieb“ der Burgplatz-Toilette. Foto: Leonie Natzel

Düsseldorf Erst ein technischer Defekt, dann Vandalismus: Das neue Toilettenhäuschen am Burgplatz in Düsseldorf hatte keinen guten Start. Am Mittwoch wird es noch mal eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt soll die Polizei das Burgplatz-Klo überwachen, das kurz nach seiner Eröffnung erst wegen technischer Mängel, dann wegen „mutwilliger Verstopfung“ geschlossen werden musste.

Mit der Altstadtwache seinen regelmäßige Kontrollgänge vereinbart, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Heute soll die 230.000-Euro-Anlage probeweise wieder in Betrieb gehen, die Awista werde sie zweimal täglich reinigen, hieß es.

Foto: Wolfgang Harste 6 Bilder WC-Anlage am Burgplatz in Düsseldorf wieder geschlossen.

Die Fassade könne erst in einigen Tagen nachgerüstet werden. Sollte es erneut zu technischen Defelten kommen, werde die Anlage kurzfristig abgebaut und zur Reparatur zum Hersteller gebracht.

Das wird in einigen Monaten ohnehin passieren: Weil die Abwasserleitungen nämlich ein technisches Problem aufweisen, das sich nicht so schnell beheben lässt, wird das teure Örtchen zu Beginn der Wintersaison abgebaut und zur Reparatur ins Werk nach Süddeutschland gebracht.

Foto: Leonie Natzel 8 Bilder Toiletten am Burgplatz in Düsseldorf - nach Eröffnung wieder geschlossen.

Die Anlage am Burgplatz war als Maßnahme gegen Wildpinkler am 7. Juni eröffnet und wegen diverser technischer Fehler nach wenigen Tagen wieder geschlossen woden

(pfw/sg)