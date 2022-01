Einsatz in Düsseldorf : Polizei nimmt Drogen-Kiosk am Worringer Platz hoch

Polizei nimmt Drogen-Kiosk am Worringer Platz hoch

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Aufmerksame Beamte einer Brennpunkteinheit der Polizei haben am Donnerstagabend auf ihrem Streifgang einen Kiosk entdeckt, in dem gerade fleißig Drogen verkauft wurden. Es wurde unter anderem viel Kokain sichergestellt.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Drogen-Kiosk am Worringer Platz hochgenommen und zwei Männer festgesetzt, die bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen sind. Unter anderem wurden 64 „Bubbles“ mit Kokain und über 60.000 Euro Dealgeld sichergestellt. Die 21 und 39 Jahre alten Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.