Antrag im Stadtrat : Düsseldorfer Politiker wollen Kraftwerk und Tote Hosen im NRW-Museum

Düsseldorf In Düsseldorf entsteht das Haus der NRW-Geschichte. CDU und Grüne im Stadtrat regen an, dort auch die Musikgeschichte der Landeshauptstadt zu zeigen.

Die Ratsfraktionen von CDU und Grünen möchten, dass Düsseldorfs besondere Bedeutung für die Popmusik im neuen Haus der NRW-Geschichte gewürdigt wird. Sie wollen die Verwaltung am Donnerstag mit einem Antrag im Stadtrat beauftragen, das Gespräch mit dem Kuratorium des neuen Museums zu suchen. Ziel sei, dass die „neuere Düsseldorfer Musikgeschichte als eigenes Thema in die geplante Dauerausstellung des Hauses aufgenommen wird“, heißt es in dem Antrag. Das Museum biete einen hervorragenden Rahmen, um an die Bedeutung der Landeshauptstadt mit international bekannten Bands wie Kraftwerk, DAF und die Toten Hosen zu erinnern.