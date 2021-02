Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in der Pandemie : Düsseldorfer Politik will wegen Corona eine Sommer-Schule

In den Sommerferien soll es besondere Förderkurse geben, die dabei helfen, pandemiebedingte Wissenslücken zu schließen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die schwarz-grüne Mehrheit in Düsseldorf greift einen Vorschlag der Liberalen auf. Schüler, die in der Pandemie Wissenslücken aufgebaut haben, sollen in den Ferien besonders unterstützt werden. Wer von den Plänen profitieren könnte.