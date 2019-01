Flugreisen: Flugangst? Nicht mit ihr!

Düsseldorf Passagiere können in den Seminaren von Pilotin Nadine Pinternagel lernen, warum ein Jet auch mal wackeln darf.

Nun ist sie mit einer neuen Idee am Start: Sie hat die Firma „Skill Worxs“ gegründet - und bietet Flugangstseminare und andere Coachings an. Den Menschen die Angst davor zu nehmen, in einen Flieger zu steigen, liegt der Pilotin sozusagen im Blut. Sie kann aus reichlich eigener Erfahrung berichten, warum Turbulenzen kein Problem sind, welche Geräusche der Flieger in welcher Phase des Fluges macht, dass austretender Wasserdampf in der Kabine kein Grund zur Panik ist und die Flügel durchaus mächtig wackeln dürfen.

Die Seminare bestehen aus mehreren Teilen, unter anderem wird in einem Flugsimulator das Fliegen geübt. Am Ende gibt es – wenn der Proband es denn will – einen begleiteten Flug, bei dem dann in der Praxis alles das nochmal gezeigt wird, was vorher theoretisch erklärt wurde. Die Pilotin arbeitet in einem Team mit anderen Piloten und Psychologen.