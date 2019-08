Charity : Piloten fliegen kranke Kinder ehrenamtlich

Düsseldorf „Flying Hope“ brachte Noam zu einer Hochzeit und Baby Sinja zu einer Klinik-Behandlung.

(semi) Für Noam aus Düsseldorf war es ein besonderes Erlebnis: Er konnte vor Kurzem an der Hochzeit seiner Tante teilnehmen. Möglich machte das das Düsseldorfer Pilotennetzwerk „Flying Hope“: Piloten fliegen ehrenamtlich kranke Kinder. Für den Sechsjährigen, der nicht sprechen und alleine sitzen oder stehen kann, weil er an einer seltenen angeborenen Erkrankung des zentralen Nervensystems leidet, charterten die Piloten eine Cessna 425 mit einer Druckkabine. Mit ihr flogen sie ihn nach Friedrichshafen. Noams Vater Manuel Krause dankt den Piloten Tom Link und Frieder Buntz: „Es ist eine sehr große Erleichterung, vor allem für Noam, wenn durch die Hilfsbereitschaft eine sonst sehr anstrengende, weite Reise so stark verkürzt werden kann.“