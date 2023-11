Neuer Einsatzwagen für Sonderlagen Ordnungsamt hat nun eine mobile Leitstelle

In dem Wagen stecken zwei Funkarbeitsplätze mit Computern und Telefon, ein eigener Stromerzeuger, ein Mobilfunkanschluss und ein Besprechungsmonitor zur Lagedarstellung. So können etwa auf einem großen Bildschirm im Heck des Fahrzeugs alle Einsatzkräfte den Lageplan für eine Bombenentschärfung sehen. Bei großen Einsätzen kann die Einsatzleitung also direkt aus dem Wagen arbeiten, unabhängig von der Leitstelle. Zugleich können sie Kontakt halten zum Ordnungsamt oder etwa zu einem Krisenstab.