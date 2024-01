Projekt in Düsseldorf Oper startet Forumsreihe zum Neubau

Gernot Wolfram, Professor an der Hochschule Macromedia in Berlin, wird am 29. Januar zunächst über „Dritte Orte: Räume für neues Miteinander“ sprechen.Kostenpflichtiger Inhalt Informationen zum Stand des Neubau-Projektes gibt dann Kulturdezernentin Miriam Koch (aktuell wird der Hochbau-Wettbewerb vorbereitet). Am anschließenden Gespräch nehmen auch Ernest Ampadu (Haus der Kulturen Düsseldorf ), Michaela Dicu (Leiterin Junge Oper am Rhein) und Stephan Schwering, Leiter der Zentralbibliothek im Kap 1, teil.