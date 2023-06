Großprojekt in Düsseldorf Rat der Künste will Moratorium zum Neubau der Oper

Eine Milliarden-Investition in eine einzelne Kultursparte sei angesichts dieser Voraussetzungen politisch kaum vermittelbar in einer Landeshauptstadt, die über eine lebendige und attraktive Kulturszene verfüge. Zudem habe auch die zweite Öffentlichkeitsbeteiligung kein eindeutiges Ergebnis geliefert, was eine „Oper für alle“ leisten könne. Sowohl die Heine-Allee als auch das ehemalige Kaufhof-Gebäude am Wehrhahn hätten gravierende Nachteile, die Festlegung auf diese beiden Standorte sei möglicherweise voreilig getroffen worden.