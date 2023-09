Ballett „Giselle“ an der Düsseldorfer Oper Wie tanzt man Liebe ohne Worte?

In der aktuellen Spielzeit tanzen sie im Ballett „Giselle“ an der Deutschen Oper am Rhein. Im Original lässt sich das Stück so zusammenfassen: Das Dorfmädchen Giselle und der Adlige Albrecht verlieben sich – doch er ist bereits mit Bathilde verlobt. Giselle stirbt an Herzschmerz, ihr Geliebter bereut die verpasste Chance auf die große Liebe. Ballettdirektor Demis Volpi interpretiert das Stück jetzt auf moderne Weise – als Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen.