Zweiter Großnutzer für Wehrhahn-Neubau Nächste Überraschung beim Düsseldorfer Opern-Deal

Die neue Oper am Wehrhahn wird ein Haus der Musik für alle Generationen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) kündigte am Montag im Rathaus an, dass die Clara-Schumann-Musikschule komplett dorthin umziehen solle. Der neue Komplex biete genug Platz für diese zusätzliche Nutzung. Kostenpflichtiger Inhalt Keller bestätigte die exklusive Berichterstattung unserer Redaktion zum Wechsel des Standortes für den Opernneubau. Er habe die Heinrich-Heine-Allee als Standort der Herzen für den Opernneubau bezeichnet, das stimme. „Aber die Entscheidung für den Wehrhahn ist nun alles andere als eine Vernunftentscheidung.“