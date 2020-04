Einmalige Aktion in Düsseldorf : Stadt verteilt Mund-Nasen-Schutzmasken an Passanten

Thomas Geisel bei der einmaligen Aktion Foto: Stadt/Melanie Zanin

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel und Gesundheitsamtsleister Klaus Göbels verteilten am Samstag Hygiene-Kits an zentralen Orten in der Stadt. Viele Düsseldorfer rissen ihnen die Masken und Anleitungen zum richtigen Gebrauch regelrecht aus der Hand.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Kurz vor der ab 27. April geltenden Maskenpflicht haben Oberbürgermeister Thomas Geisel und Gesundheitsamtsleister Klaus Göbels am Wochenende Hygienekits an zentralen Orten der Stadt verteilt. Die Masken und die Anleitungen wurden etwa an Fußgänger an der Nord- und Rethelstraße verteilt. „Man hat bei der Verteilaktion gesehen, wie sehr das Thema Maskenpflicht die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer bewegt. Mir sind die Masken beinahe aus den Händen gerissen worden“, sagte Geisel. Die Stadt könne mit der Aktion „aber sicher nur einen Anstoß geben und auf die ab Montag geltende Maskenpflicht in Einzelhandel und Nahverkehr noch einmal aufmerksam machen.“ Er appellierte zudem an alle Düsseldorfer, auch mit Masken weiterhin das Abstandsgebot und die anderen Hygieneregeln einzuhalten.

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, hatte die Stadt die Verteilorte vorab nicht bekanntgegeben. Die Kits waren von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und verschiedener Hilfsorganisationen sowie auch Mitgliedern des städtischen Krisenstabs gepackt. Die real GmbH hatte der Stadt zuvor 100.000 Schutzmasken gespendet.

Das Verteilen der Masken durch Geisel und Göbels sowie Helferteams sei eine einmalige Aktion gewesen: Grundsätzlich sei jeder Einzelne selbst für die Beschaffung eines geeigneten Maskenschutzes verantwortlich. Die Landeshauptstadt hat aber auf ihrer Internetseite unter www.duesseldorf.de/corona Gebrauchshinweise sowie auch Videoanleitungen zum Herstellen eines solchen Schutzes zusammengestellt.