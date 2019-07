Gastbeitrag zum Klimaschutz : Warum wir eine CO2-Steuer brauchen

Düsseldorfs OB Thomas Geisel meldet sich in der Klimadebatte zu Wort. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Oberbürgermeister, früher selbst Energie-Manager, fordert klare Rahmenbedingungen. Dann könnten die Kommunen effektive Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen.

Von Thomas Geisel

Die Uhr tickt – aber wir stellen uns taub. Der Weckruf der Schülerinnen und Schüler bei „Fridays for Future“ war und ist daher bitter nötig. Klimaschutz ist eine existenzielle Herausforderung für uns alle und die Politik muss sie annehmen – und endlich handeln. Stattdessen hat sie sich bisher bestenfalls mit ineffektiver Symbolpolitik aufgehalten.

Das beste Beispiel ist die schleppende Diskussion um eine CO 2 -Steuer, deren Einführung ich schon vor Jahren als frisch gewählter Oberbürgermeister auf dem Düsseldorfer Energierechtstag gefordert habe. Schon damals war klar, dass kommunaler Klimaschutz nur Stückwerk bleibt, solange er nicht von einer konsistenten bundesweiten Ordnungspolitik flankiert wird. Dieser ordnungspolitische Kompass fehlt in der deutschen Energie- und Klimapolitik. Der unübersichtliche Maßnahmenmix ist handwerklich schlecht gemacht, weitgehend unwirksam, sehr teuer und teilweise sogar kontraproduktiv.

Der Bund setzt derzeit auf zwei Maßnahmen, um den Ausstoß von CO 2 -Emissionen zu bremsen: Erstens subventioniert er die CO 2 -freie Stromproduktion. Dies geschieht in Deutschland durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Zweitens versucht er, CO 2 -Emissionen künstlich zu verteuern und dadurch Anreize zu setzen, den Ausstoß von Kohlendioxid zu vermeiden. Das Instrument hierfür ist der europaweite Handel mit Verschmutzungsrechten, das Emission Trading System (ETS).

Beide Maßnahmen haben viele Schwächen im Detail. Besonders fatal ist aber, dass sie sich in ihrer Kombination sogar als kontraproduktiv erweisen.

Dies wird deutlich, wenn man sich die Funktionsweise des Emissionshandels vor Augen führt: Jeder Betreiber einer Anlage muss für jede Tonne emittiertes CO 2 ein gültiges Zertifikat haben. Mit der Zeit wird die Zahl der ausgegebenen Zertifikate aber verknappt, was eigentlich zu einer Verteuerung der Verschmutzungsrechte führen müsste. Die Sache hat aber einen großen Haken: In dem Maß, in dem wir erneuerbare Energien pushen, werden weniger Verschmutzungsrechte benötigt. Wegen der geringeren Nachfrage bleibt aber dort die erhoffte Preiserhöhung aus - mit einer paradoxen Wirkung: Die CO 2 -intensive Stromproduktion wird nicht aus dem Markt heraus gepreist, sondern bleibt attraktiv. Das führt in Deutschland zu einem fatalen Energiemix aus erneuerbaren Energien - und ausgerechnet Braunkohle.

Was also ist zu tun? Statt das ohnehin schon komplizierte und auch manipulationsanfällige System des Zertifikate-Handels noch weiter zu verfeinern, gibt es eine einfach umsetzbare Alternative, nämlich die Einführung einer CO 2 -Steuer. Der Wirkmechanismus unterscheidet sich nicht wesentlich von dem des Handels mit Verschmutzungsrechten: Beim Zertifikate-Handel wird durch das immer knapper werdende Zertifikate-Angebot die CO 2 -Verschmutzung verteuert. Die CO 2 -Steuer nimmt eine Abkürzung vor und erhöht den Preis unmittelbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Anders als beim Zertifikate-Handel würden mit der Steuer-Alternative praktisch alle CO 2 -Emissionen erfasst, der Vollzug wäre wesentlich einfacher und die oben beschriebenen Fehlanreize in Verbindung mit dem EEG würden beseitigt.

Natürlich kommt jetzt der Einwand, dass sich gerade bei der Klimapolitik nationale Alleingänge verbieten. Die Tatsache aber, dass schon eine ganze Reihe von Ländern von Kanada bis Frankreich und Schweden eine CO 2 -Steuer eingeführt haben, zeigt uns, dass wir im internationalen Kontext im Moment eher nachhinken als vorangehen.

Natürlich ist die CO 2 -Steuer letztlich eine Verbrauchssteuer und trifft damit Personen mit geringem Einkommen härter als Großverdiener. Sie allerdings wegen dieser sozialen Verteilungswirkung scheitern zu lassen, wäre fatal. Zum einen hat ja auch niemand jemals die soziale Frage etwa bei der Einführung der Mineralölsteuer oder der Tabaksteuer gestellt. Und auch die EEG-Umlage trifft Kleinverdiener härter als Großverdiener, obwohl die entsprechenden Subventionen in erster Linie wohlhabenden Grundbesitzern und Kapitalanlegern zu Gute kommen. Wer die zunehmende soziale Schieflage in Deutschland beseitigen möchte, muss über die Grundsteuer, die Erbschaftsteuer und den Spitzensteuersatz diskutieren; wer aber mit diesem Argument eine effektive Klimapolitik behindert, erweist auch der sozialen Frage einen Bärendienst.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat gerade den „Climate Emergency“ ausgerufen und sich das Ziel gesetzt, Klimaneutralität bereits im Jahre 2035 zu erreichen. Bis dahin ist es nicht mehr lange und deshalb werden wir dem Rat zeitnah einen konkreten Plan vorlegen, mit welchen Maßnahmen wir wann den CO 2 -Ausstoß in welcher Höhe reduzieren können. Die Zeiten von Symbolpolitik und wohlklingender grüner Rhetorik sind vorbei – jetzt sind konkrete Maßnahmen gefragt.

Vorbilder gibt es: Die dänische Hauptstadt Kopenhagen etwa hat sich das Ziel der Klima-Neutralität schon für das Jahr 2025 vorgenommen und ist dabei auf gutem Weg. Den größten Beitrag leisten dabei der konsequente Ausbau der Fernwärme, ein flächendeckendes Netz von Radwegen und der schrittweise Rückbau von Parkplätzen – alles Maßnahmen, die auch für Düsseldorf denkbar wären. Kopenhagen hat damit jedenfalls den Trend zugunsten von Fahrrad, Bus und Bahn signifikant gedreht.