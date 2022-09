Nach einem Bericht unserer Redaktion : Oberbürgermeister stoppt höhere Anwohnerparkgebühren in Düsseldorf

Parkplätze in der Düsseldorfer Innenstadt sind Mangelware. Eine Lösung soll mehr Bewohnerparken sein. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Stephan Keller (CDU) will die Erhöhung wegen der Mehrbelastung durch die Energiekrise aussetzen. Das kündigte er am Dienstag als Reaktion auf einen Bericht unserer Redaktion an. Die Entscheidung dürfte für Diskussionen im schwarz-grünen Ratsbündnis sorgen.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf wird die erhebliche Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise verschieben. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) teilte am Dienstagvormittag mit, dass er entsprechende Pläne gestoppt hat. Kostenpflichtiger Inhalt Er reagierte damit auf einen Bericht unserer Redaktion. Keller verweist auf die finanziellen Mehrbelastungen durch die Energiekrise, die in diesen Tagen durch höhere Abschlagzahlungen spürbar würden. „In dieser Zeit verbietet es sich, die Bürgerinnen und Bürger mit vermeidbaren Gebühren zusätzlich zu belasten“, so Keller in einer Pressemitteilung. Man werde sich diesem Thema wieder widmen, so Keller. „Zurzeit wäre diese Mehrbelastung aber das völlig falsche Signal."

Eigentlich war eine erhebliche Erhöhung der Gebühren zum kommenden Jahr vorgesehen gewesen. Grünen-Fraktionschef Norbert Czerwinski hatte noch im August Kostenpflichtiger Inhalt in einem Interview in unserer Redaktion von mindestens 200 Euro gesprochen, zuletzt standen sogar erheblich höhere Zahlen im Raum. Denn andere Städte erhöhen die Gebühren derzeit noch deutlich mehr, Köln etwa diskutiert über bis zu 600 Euro im Jahr.

Bislang kosten die Ausweise in Düsseldorf nur 25 Euro pro Jahr. Sie berechtigen zum Parken in entsprechend ausgewiesenen Zonen für Anwohner. Düsseldorf will diese Zonen in Quartieren mit hohen Parkdruck vermehrt schaffen. Das soll den chronischen Parkplatzmangel für Anwohner lindern, indem andere Parker verdrängt werden. Zugleich soll dem öffentlichen Raum mehr Wert zugemessen werden, um Autohalter zum Anmieten privater Stellplätze zu drängen – oder zum Abschaffen des Autos.

Durch Kellers Entscheidung steht das gesamte Konzept des schwarz-grünen Ratsbündnisses für den Parkraum auf der Kippe. Das Bündnis hatte sich darauf verständigt, das Parken im öffentlichen Raum zu reduzieren, um mehr Platz für Alternativen zum Auto zu schaffen. Als Ausgleich sollte – vor allem auf Wunsch der CDU – mehr Parkraum für Anwohner geschaffen werden, etwa durch Quartiersgaragen. Das Geld aus den Anwohnerparkgebühren sollte dafür verwendet werden. Diese Einnahme fällt nun vorerst weg.

Keller betont in seinem Statement, dass die Idee nicht vom Tisch sei. Nur der Zeitpunkt in der Krise sei falsch. „Wenn wir die Verkehrswende wirklich ernsthaft voranbringen wollen, kommen wir auf Dauer auch an einer Anpassung der Gebühren für Bewohnerparken nicht vorbei“, so Keller. „Allerdings wird diese mit Augenmaß erfolgen und sicherlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt.“ Die nächste Kommunalwahl steht im Jahr 2025 an.