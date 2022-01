Düsseldorfer Altstadt : Oberbürgermeister Stephan Keller schreibt Brief an den Innenminister

Oberbürgermeister Stephan Keller schreibt Brief an den Innenminister

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller kämpft für mehr Sicherheit in der Altstadt und hofft jetzt auf Hilfe durch das Land und den Landtag. Der erste Brief dafür ist jetzt abgeschickt.

Die Stadt Düsseldorf bittet das Land und den Landtag darum, die gesetzlichen Voraussetzungen für ein zeitlich und räumlich begrenztes Alkoholverkaufs- und konsumverbot in der Altstadt zu schaffen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat am Freitag dazu einen Brief an Innenminister Herbert Reul (CDU) abgeschickt, auch die Landtagsfraktionen werden angeschrieben und um Gespräche gebeten. Mit der Stadt Köln ist Düsseldorf im Kontakt, sie schließt sich nun jedoch vorerst nicht der Initiative an, obgleich die Probleme dort die gleichen sind. Wie zu hören ist, gibt es dafür noch keine politische Mehrheit.