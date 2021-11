Wegen hoher Infektionszahlen : Düsseldorfer Oberbürgermeister ordnet 2G für Weihnachtsmärkte an

Exklusiv Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf verschärft die Corona-Schutzvorkehrungen für die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. Ungeimpfte mit Test sollen doch keinen Zutritt mehr erhalten. Düsseldorf prüft außerdem Zugangskontrollen für einige Bereiche.

Die Stadt Düsseldorf führt für die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt nun doch die sogenannte 2G-Regel ein, beschränkt den Zutritt also auf Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) machte der zuständigen Stadttochter Düsseldorf Tourismus nach Informationen unserer Redaktion am Freitagnachmittag diese Vorgabe. Bislang war nur 3G vorgesehen, also auch ein Zutritt für Ungeimpfte mit Test.

Düsseldorf will mit der Verschärfung nicht auf neue Vorgaben des Landes warten und begründet den Schritt auch mit den guten Erfahrungen, die man beim Hoppeditzerwachen am 11.11. mit 2G gemacht habe. Die Weihnachtsmärkte starten in der kommenden Woche am 18. November.