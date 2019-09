Umstrittene Maßnahme gegen Obdachlose : Geisel nennt Steine „töricht“

Foto: Krebs, Andreas (kan) Symbolträchtig: Oberbürgermeister Thomas Geisel (l.) und Fiftyfifty-Geschäftsführer Hubert Ostendorf reichen sich am Freitagabend bei der Eröffnung der Ausstellung „Draußen sein“ die Hand.

Düsseldorf Der Oberbürgermeister will von der Maßnahme gegen Obdachlose nichts gewusst haben. Steine an der Rheinkniebrücke zu verlegen, sei „ein Riesenunsinn“. Allerdings dürfe es dort in Zukunft kein Lager mehr geben.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Freitagabend in der Galerie der Obdachlosen-Hilfsorganisation Fiftyfifty die eigene Verwaltung scharf kritisiert. Steine unter die Rheinkniebrücke zu legen, um dort Lager von Obdachlosen zu verhindern, sei „ein Riesenunsinn“ und „töricht“ gewesen. Er selbst habe daraus „erst aus der Zeitung“ erfahren. Rund 80 Gäste, die zur Eröffnung der Ausstellung „Draußen sein“ nach Eller gekommen waren, quittierten die überraschend deutliche Kritik mit Applaus. Allerdings stellte der Rathaus-Chef auch klar, dass ein Lager an dieser Stelle nicht geduldet werden kann. „Nicht jeder Ort ist als Schlafstätte und Zeltplatz geeignet – und dieser Ort ist es ganz sicher nicht“, sagte er. Aber das jetzt gewählte Symbol sei „unangemessen“ und „Blödsinn“.