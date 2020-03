Leiter des Krisenstabs : Düsseldorfer Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Keller ist Krisenmanager in Köln

Der Kölner Stadtdirektor Stephan Keller. Foto: dpa

Düsseldorf Stephan Keller leitet den Krisenstab und vertritt Oberbürgermeisterin Reker, die in Quarantäne ist. Den Wahlkampf setzt er aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Der Oberbürgermeister-Kandidat der Düsseldorfer CDU, Stephan Keller, profiliert sich als oberster Corona-Krisenmanager in Köln. Als Stadtdirektor leitet er den Krisenstab, seit Montag ist er auch oberster Vertreter der Verwaltung bei Terminen: Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einem Infizierten hatte. Am Montag leitete Keller eine Pressekonferenz zu neuen Maßnahmen. Weitere öffentliche Termine muss er derzeit nicht wahrnehmen: Wegen der Infektionsgefahr ist alles abgesagt. Reker ist im Dienst und kommuniziert per Telefon und Videoschalte.

Keller war bis 2016 als Beigeordneter in Düsseldorf tätig und für die Bereiche Verkehr, Ordnung und Recht zuständig. In Köln verantwortet der Jurist ein Mammut-Ressort: Als Stadtdirektor ist er Stellvertreter der Oberbürgermeisterin als Verwaltungschef, dazu kommen die Bereiche Personal, IT, Organisation, Recht und Ordnung. Auch die Feuerwehr untersteht Keller. Anders als in Düsseldorf liegt die Leitung des Krisenstabs, der in außergewöhnlichen Situationen in jeder Kommune zusammengerufen wird, traditionell beim Stadtdirektor. In Düsseldorf leitet Feuerwehrdezernentin Helga Stulgies das Gremium, wenn Oberbürgermeister Thomas Geisel nicht selbst die Leitung übernimmt.

Köln war am Samstag mit einer eigenen Regelung für schärfere Schutzmaßnahmen vorangeprescht, die dem späteren Erlass der Landesregierung zu großen Teilen entsprach. Anders als in Düsseldorf entschieden die Kölner, Restaurants komplett zu schließen. Düsseldorfs OB Thomas Geisel entschied am Sonntag, dass es Ausnahmen geben soll, um die Versorgung zu sichern. Keller hält das für falsch. Er argumentiert damit, dass viele der bekannten Infektionen in Köln auf Zusammenkünfte in der Gastronomie zurückgingen. Die Versorgung mit Nahrung sei auch ohne Restaurants gewährleistet, so Kellers Ansicht.