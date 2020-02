Rosenmontag in Düsseldorf : Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel ging nach Kritik an Privatjet-Flug als Pilot

Düsseldorf Auf der Ehrentribüne im Rathaus verfolgten auch seine Herausforderer für die Wahl den Zug. Die FDP-Chefin schickte allerdings originelle Vertretung.

Die Ehrentribüne, die für den Rosenmontag vor dem Rathaus aufgebaut wird, ist ein Schaufenster für Menschen mit politischen Ambitionen. In jedem Jahr treffen sich dort die, die in Düsseldorf was zu sagen haben und gern mehr zu sagen haben wollen. Man sollte die Bedeutung des Termins aber vermutlich nicht überschätzen: Die Oberbürgermeister-Kandidaten von CDU und Grünen jedenfalls entschieden sich im Wahljahr für Kostümierungen, bei denen man genau hinschauen musste, um den Träger überhaupt zu erkennen. CDU-Mann Stephan Keller hatte sich mit Afro-Perücke und Sonnenbrille ausgestattet, Stefan Engstfeld war mit weißem Bart und wallendem Haar als Herr-der-Ringe-Zauberer Gandalf maskiert („Ich will Weisheit ins Rathaus bringen“). Wer die beiden noch nicht kannte, wird sie beim nächsten Treffen nicht wiedererkennen.

Die beste Werbung in eigener Sache kann im Karneval der Amtsinhaber machen, denn der ist Kraft seines Amtes eng in die Zeremonie eingebunden. Thomas Geisel (SPD) hat darin schon Routine. Er kam im Piloten-Kostüm – eine Anspielung auf die Kritik an seinem Flug im Privatjet. Am Morgen begrüßte er das Prinzenpaar im Rathaus. Vor dem Start der WDR-Übertragung versuchte sich Geisel an der Seite von CC-Präsident Michael Laumen sogar als Vortänzer auf einem Podium, dann durfte er den symbolischen Knopf zum Sendestart drücken. An seiner Seite in der ersten Reihe der Tribüne stand der Kölner Kabarettist Jürgen Becker.