Preisverleihung erstmals in Düsseldorf : Düsseldorfer nominiert für „German Medical Award“

2019 war die studentische Initiative – hier Long Chien Tang und Enid Zoe Graeber – schon von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem „Startsocial“-Preis ausgezeichnet worden. Foto: Thomasa Effinger/Thomas Effinger

Düsseldorf Medizin-Studierende der Uni Düsseldorf, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren, können auf den Preis hoffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

(semi) Gleich mehrere Düsseldorfer Persönlichkeiten und Initiativen können auf eine Würdigung ihres Engagements auf der Medica-Messe hoffen. Am 18. November wird der German Medical Club dort seine gleichnamigen Preise verleihen, um Kliniken und niedergelassene Ärzte, Wissenschaftler oder Unternehmen der Gesundheitsbranche für innovative Dienstleistungen, Lösungen und Produkte, besonderes Engagement oder eine fortschrittliche Patientenversorgung zu ehren. Auch ehrenamtliches medizinisch-soziales Engagement wird gewürdigt.

Unter den Nominierten ist die studentische Initiative „Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf“ (Medidus). Die Medizin-Studierenden der Heinrich-Heine-Universität begleiten ehrenamtlich Flüchtlinge bei Arztbesuchen und helfen bei Arzt-Gesprächen. Dazu entwickelten sie bilinguale Anamnesebögen, zudem wurden drei Wahlfächer an der Fakultät geschaffen: Arabisch für Mediziner, Patientenakten für Flüchtlinge und interkulturelle Kompetenzen. Für die Studierenden wäre es nicht die erste Auszeichnung: In diesem Jahr wurden sie schon mit dem Startsocial-Preis von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Multi-Kulti-Preis des Vereins Multikulturelles Forum geehrt. In der Kategorie „Medizinisch-Soziales Engagement“ wurde die ehrenamtlich tätige Patientenfürsprecherin der Düsseldorfer Uniklinik, Maria Sondermann, vom Gremium vorgeschlagen. Sie gelte als Vorbild ehrenamtlich tätiger Bürger im Gesundheits- und Pflegewesen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns in diesem Jahr erneut zahlreiche national und international qualifizierte Bewerber erreicht haben“, sagt Yvonne Esser, Vorsitzende des Vereins German Medical Club. „Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Unterstützung für patientenorientierte innovative Medizin ernst genommen und geschätzt wird.“ Die bisherigen Verleihungen fanden in Berlin statt. Zum ersten Mal wird der Preis in Düsseldorf verliehen, in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf, und gemeinsam mit Andreas Meyer-Falcke, Dezernent für Gesundheit. Die Schirmherrschaft für den diesjährigen Preis hat Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Erstmals wird die Auszeichnung in der Kategorie „Medical Woman of the Year Award 2019“ vergeben, mit der die Neusser Herzchirurgin Dilek Gürsoy gewürdigt werden soll: Sie hat als erste Frau in Europa ein Kunstherz implantiert.