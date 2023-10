Stromausfälle in Düsseldorf Netzgesellschaft erneuert Stromkabel - wie lange die Arbeiten dauern sollen

Die Netzgesellschaft hat begonnen, die defekten Stromleitungen in Derendorf und Golzheim zu reparieren. Bis Anfang November will das Unternehmen in einem ersten Schritt Kabel-Teilstücke westlich des Kennedy-Damms an der Uerdinger Straße austauschen und in eine neue Verteiler-Schaltanlage einbinden.