Naturschutz in Düsseldorf Zu Gast in der Natur

In den Straßen einer Großstadt wie Düsseldorf kann man schnell mal vergessen, dass es auch noch Natur gibt. Dabei liegt das Grün nicht nur in Parks greifbar nah: Insgesamt zwölf Naturschutzgebiete (NSG) liegen in der Landeshauptstadt. Die Gebiete erkennen Besucherinnen und Besucher an der dreieckigen Beschilderung – ein fliegender Greifvogel auf weißem Grund mit grüner Umrandung.