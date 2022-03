Rosensonntagszug am 29. Mai : Narren haben nächste Woche finale Verhandlung mit dem WDR

Düsseldorf Wegen Corona wurde der Düsseldorfer Rosenmontagszug auf Ende Mai verlegt. Noch nicht abschließend geklärt ist die finanzielle Unterstützung durch den WDR.

Der Düsseldorfer Rosensonntagszug soll am 29. Mai um 11.11 Uhr starten. Das Comitee Düsseldorfer Carneval geht von 130 Wagen aus, das ist die übliche Stärke, bei den Fußgruppen sind noch Anmeldungen möglich. Der WDR wird den Umzug, der Kostenpflichtiger Inhalt wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, übertragen. In einer Video-Konferenz am Dienstagnachmittag wurde auch über die finanzielle Beteiligung des TV-Senders verhandelt. Das CC erhält alljährlich mehrere hunderttausend Euro an Fernsehgeldern, wodurch der Aufwand (Wagen, Sicherheitspersonal, Absperrungen etc) wesentlich mit finanziert wird. Beendet sind die Verhandlungen jedoch noch nicht, am Freitag kommender Woche sollen die letzten Details geklärt werden.