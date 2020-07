Home-Schooling in Düsseldorf : Fürs Leben lernen

Home-Schooling in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Home-Schooling kann man sicher etwas lernen. Aber die Dinge, auf die es ankommt, bleiben auf der Strecke. Über die Erfahrungen mit einem 15-Jährigen, der in den vergangenen Monaten zuhause lernen musste.

Ich habe einen Skype­-Termin und lasse den Bären allein. Natürlich pennt er immer noch, als ich mit Skypen fertig bin. „Bitte steh jetzt auf.“ „Das ist sinnlos“ brummt der Bär, in den sich mein Sohn verwandelt hat. Ein nihilistischer Bär. „Warum sinnlos?“ „Weil ich da nichts lerne“, brummt der Bär. „Also nichts Wichtiges.“ Ich muss dringend eine E-Mail beantworten und verschwinde wieder.

Es war aufregend, groß zu werden und die eigene Entwicklung mit den Fortschritten der Klassenkameraden abzugleichen. Es gab Lieblingsfächer, Problemfächer, Pausenspiele, ein bisschen Abschreiben beim Vokabeltest, gescheiterte Chemieexperimente, manchmal eine tolle Note, Klassenausflüge und Enttäuschungen, es gab Austausch, Freundschaft, Auseinandersetzung, und Wettbewerb. „Tja“ sagt mein Sohn und öffnet sein Home-Schooling-Programm auf dem Bildschirm. Farbige Flächen markieren die einzelnen Fächer, es wird angezeigt, in welchem Fach Aufgaben zu erledigen sind, sogar bis wann. „Wie soll ich mich denn ganz alleine dazu motivieren?“, seufzt mein Sohn, der mir jetzt gar nicht mehr bärig vorkommt, nur sehr jung, unerfahren und ziemlich deprimiert. „Ich weiß es nicht“, muss ich zugeben. Mein Sohn hat leider Recht. Er lernt da nicht das, was wir in der Schule lernen durften. Groß werden. Sich selbst entdecken. Und Erdkunde, Mathe, Deutsch und Chemie. „Es tut mir leid“, sage ich zu meinem Kind. „Ich hoffe, ihr könnt das irgendwann nachholen.“ Aber ich bezweifle es. Man ist nur einmal jung.