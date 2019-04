Elternkolumne : Das große „Was wäre, wenn“-Gefühl

Düsseldorf Elternkolumne Kerstin Roske sorgt sich manchmal um ihre kleine Tochter, wenn sie ihr gewisse Freiheiten lässt.

Sobald es nicht Bindfäden regnet, spielt unsere Tochter mit anderen Kindern auf der Spielstraße, in den Gärten oder auch mal ganz ohne Erwachsene auf dem Spielplatz. Sie hält sich an die Regel: Sag Bescheid, wenn du irgendwo anders hingehst, als mit uns besprochen wurde.

Es ist ein Gefühl von Freiheit für uns und sicher auch für unsere Tochter. So haben wir uns das vorgestellt für unsere Kinder. Trotzdem: Es bleibt immer so ein bestimmtes Gefühl. Ich nenne es mal laienhaft das „Was wäre, wenn“-Gefühl. Es sitzt in Eltern fest verankert und pikst oder bohrt oder sorgt einfach für ein Unwohlsein.