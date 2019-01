Aktion: Muslime säubern das Rheinufer

Düsseldorf 40 Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde haben Reste der Silvesternacht entfernt.

Das neue Jahr begann in Düsseldorf trüb, regnerisch und mit viel Müll auf den Straßen. Schon früh waren die Arbeiter der Abfallbeseitigung am Rheinufer unterwegs, um die Reste von Böllern, Raketen und Flaschen zu entsorgen – unterstützt von rund 40 Mitgliedern der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde.

Die Gemeinde, die in Düsseldorf etwa 170 Mitglieder hat, sieht in der Aktion nicht nur eine spirituelle Pflicht ihrer Stadt gegenüber, sondern auch eine Chance zum Dialog. „Der Islam hat in Deutschland leider manchmal mit Anfeindungen zu kämpfen“, sagt Janjua, „aber wir glauben dass man die Barrieren brechen und lernen kann, miteinander zu leben.“ Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es daher die Aufräum-Aktion an Neujahr, außerdem engagiert sich die Ahmadiyya-Gemeinde in der Obdachlosenhilfe und organisiert Blutspenden.