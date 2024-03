Fastenbrechen in Düsseldorf Düsseldorfer Muslime feiern mit der Stadtgesellschaft das Weltkulturerbe Iftar

Das erste Grußwort wurde vom Vorstandsvorsitzenden des KDDM, Dalinç Dereköy, gehalten. Er betonte die selbstverständliche Art, wie Kinder Freundschaften pflegen, ohne dass der kulturelle oder religiöse Hintergrund eine Rolle spiele. Bürgermeisterin Clara Gerlach zeigte sich hocherfreut über ihr erstes Fastenbrechen und lobte die Vielfalt der muslimischen Gemeinschaft in Düsseldorf, die so genau zur Stadt passe. Sie unterstrich die Bedeutung eines friedlichen Zusammenlebens in der Stadt und würdigte die kontinuierliche Arbeit des KDDM für dieses Ziel.