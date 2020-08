Corona-Hilfsaktion in Düsseldorf : Museen kaufen Werke aus Galerien

Düsseldorf Der Kulturausschuss kommt kurz vor der Wahl zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um ein besonderes Hilfsprogramm: Museen kaufen Werke aus örtlichen Galerien, um die Betriebe zu unterstützen.

(arl) Elf Tage vor der Kommunalwahl kommt der Kulturausschuss noch einmal zu einer Sondersitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammen. Auf der Tagesordnung steht am 2. September nach Informationen unserer Redaktion ein Beschluss über ein ungewöhnliches Hilfsprogramm im Zuge der Coronakrise: Städtische Museen kaufen Kunstwerke aus Galerien an, um sie in der Krise zu unterstützen. Museum Kunstpalast, Stadtmuseum und Hetjens-Museum sollen solche Ankäufe planen.

Darüber hinaus hat die Stadt einen Hilfsfonds in Höhe von 730.000 Euro für die lokale Kulturszene aufgelegt. Davon fließen Zuschüsse in Höhe von knapp 600.000 Euro an Privattheater und langjährig oder vereinzelt geförderte Kultureinrichtungen wie Tanzhaus, Zakk oder Marionettentheater. Darüber hinaus richtet sich der Hilfsfonds auch an freie Kulturbetriebe und Kulturvereine, die durch den Ausfall von Veranstaltungen in ihrer Existenz gefährdet sind.