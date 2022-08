Streit um Wohnungsbau : Mieterverein stärkt Jonges-Baas den Rücken

Hans-Jochem Witzke, der Vorsitzende des Mietervereins Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nach der Kritik wegen Äußerungen zu hohen Immobilienpreisen und privaten Wohnungsunternehmen erhält Wolfgang Rolshoven Unterstützung. Der Mieterverein stellt zudem klare Forderungen auf.

Nach einiger Kritik erfährt der Baas der Düsseldorfer Jonges auch Unterstützung für seinen Kommentar zum Thema stark gestiegene Preise auf dem Immobilienmarkt. Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mietervereins Düsseldorf, sagt: „Wolfgang Rolshoven hat grundsätzlich recht. Manche Markterscheinungen dürfen wir nicht länger hinnehmen. Der Mieterverein fordert schon seit geraumer Zeit, dass baureife und baugenehmigte Grundstücke von renditeorientierten Investoren nicht mehr als Handelsware missbraucht werden dürfen.“

Im Telefonat mit unserer Redaktion hatte der Baas betont, dass es ihm in seinem Kommentar bei Facebook vor allem um Spekulationen wie beim Glasmacherviertel gegangen sei. Er hatte allerdings auch sehr pauschale Kritik geübt: „Bezahlbaren Wohnraum, so glaube ich, wird es in Privathand nicht geben“, hatte er etwa geschrieben. Die Jonges Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau, und Udo Bartsch, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft Eisenbahner-Bauverein, hatten das scharf kritisiert. Hummelsbeck ließ den Staat im Gespräch mit unserer Redaktion zudem nicht als besseren Bauherren durchgehen.

Auch der Mieterverein differenziert in seinem Statement. So gebe es sehr wohl bezahlbaren Wohnraum in privater Hand, „zumindest teilweise bei kleinen Vermietern und Genossenschaften sowie bei gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften“. Akteure wie die Rheinwohnungsbau und der Eisenbahnerbauverein „müssten sich von der Kritik gar nicht angesprochen fühlen“, sagt Witzke.