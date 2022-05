Metzgermeister Philipp Brosi aus Düsseldorf : „Wenn Fleisch, dann sehr hohe Qualität“

Düsseldorf Philipp Brosi ist Metzger aus Leidenschaft. Im Podcast-Interview stellt sich der Düsseldorfder den Fragen der Hörer. Der RP-Podcasts „Aufwacher“ ist auch abrufbar.

Philipp Brosis Arbeitstag in der Nordstraße beginnt um sechs Uhr. Aber die Ideen kommen nachts. Wenn er aufwacht, denkt er über Fleisch nach. Aktuell über Schinken. „Klar, die Leute wollen ihren gekochten Schinken, sie wollen ihren Knochenschinken.“ Aber was wollen sie noch? Was kann er herstellen, um sie zu überraschen? Was kann er morgens in die Kühltheke legen, von dem der Kunde noch gar nicht wusste, dass er es will?