1500 Stück verkauft : Masken-Fertigung läuft auf Hochtouren

Düsseldorf Viele Initiativen und Geschäfte bieten in der Corona-Krise selbstgenähte Behelfsmasken an. Teils sind sie auch schon Accessoires.

Düssel-Rüssel Besonders aktiv sind aktuell die Designerin Ela Eis und der Unternehmer Nils Kudla mit ihrer Corona-Initiative Düssel-Rüssel. Sie haben schon mehr als 2000 Masken mit dem illustren Namen verkauft; inzwischen können sie bis zu 2500 Exemplare in der Woche produzieren. Ziel sei es, so viele Düsseldorfer mit den Masken zu versorgen wie möglich, sagen sie – von Privatpersonen über Unternehmen bis zu Altenheimen.

So reinigen Sie Ihre Schutzmaske am effektivsten

Verbraucherzentrale gibt Tipps : So reinigen Sie Ihre Schutzmaske am effektivsten

Auch viele Ehrenamtliche helfen mit, schneiden beispielsweise zu Hause stundenlang den Stoff zurecht, den Kudla überall zusammenkauft, wo momentan noch etwas zu bekommen ist. Blümchenmuster, Karos, Tiere, Punkte. Einige Sonder-Editionen werden sogar von Düsseldorfer Künstlern gestaltet, die den 100-Prozent-Baumwollstoffen ihre ganz eigenen Muster aufdrücken. „Vielleicht gelingt es uns gemeinsam, das Leben in Düsseldorf bunter zu machen“, sagt Ela Eis. Firmen wählen zudem gerne auch ein zu ihrer Branche passendes Muster aus. Mit deren Großbestellungen, sagt Kudla, können dann auch diejenigen Exemplare gegenfinanziert werden, die die Initiative für deutlich weniger Geld etwa an Fiftyfifty abgibt.

Ausgegeben werden die Behelfsmasken in den Räumen der Designerin an der Kurfürstenstraße 41 (Stadtmitte), in denen sie sonst Junggesellinnenabschiede und Feiern verbunden mit Schmuck-Workshops anbietet – momentan sind sie mit kleinen rot-weißen Virusmodellen sogar passend zur Lage dekoriert. Im Fenster sind einige Modelle mit Nummern ausgestellt, so dass Passanten auch im Vorbeigehen schon ein Design auswählen können; ansonsten geht das auch auf der Facebookseite des Projektes. Die Abholung kann man telefonisch vereinbaren oder sich die Stücke nach Hause liefern lassen, per Rikscha oder Lastenfahrrad. Infos unter facebook.de/duesselruessel.