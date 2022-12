Kultur Düsseldorfer Märchenwochen beginnen im Januar

Unter dem Oberthema „Zukunft“ starten am 21. Januar die Düsseldorfer Märchenwochen. Bis zum 5. Februar werden in den städtischen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen die Welt der Märchen und das Geschichtenerzählen im Mittelpunkt stehen. An 21 Orten in Düsseldorf werden Erzählerinnen und Erzähler ihre Kunst für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren präsentieren. Die Veranstaltungen richten sich an Kitas, Familien und an Gruppen der Offene Ganztagsschule.