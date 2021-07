Düsseldorfer Leitungswasser : Bye, bye bottle: Ab jetzt keine Einwegflaschen mehr

Düsseldorf Das Leitungswasser in Düsseldorf hat eine hohe Qualität. So hoch, dass viele es dem Mineralwasser vorziehen. Das könnte der Umwelt zugute kommen, sagen Experten.

Der Trinkbrunnen wird gut genutzt, was auch Norbert Konradt ein zufriedenes Lächeln auf die Lippen zaubert. „Trinkbrunnen zu betreiben, ist aufwändig. Sie müssen ständig überprüft und gesäubert werden, die Mikrobiologie des Wassers wird monatlich kontrolliert“, verrät Konradt. Er muss es wissen, ist er doch bei den Stadtwerken für die Qualitätsüberwachung des Düsseldorfer Wassers zuständig. „Man kann das Düsseldorfer Leitungswasser bedenkenlos konsumieren. Die Qualität des Trinkwassers ist über die Trinkwasserverordnung geregelt. Ein vergleichbare Regelung gibt es für Mineral- und Heilwässer nicht“, so Konradt. „Es gibt keine gesundheitlichen Probleme mit Leitungswasser. Und wer Leitungswasser trinkt, spart jede Menge Plastikmüll.“

Kein Wunder also, dass u.a. Ewa Westermann-Schutzki (Umweltberaterin Verbraucherzentrale NRW) alle in Düsseldorf Wohnende auffordert, auf den Kauf von Wasser in Plastikflaschen zu verzichten. „Im Schnitt verbrauchen Deutsche pro Kopf 85 Ein-Liter-Einweg-Flaschen für Mineralwasser im Jahr. Da kommt viel Plastikmüll zusammen“, erklärt Westermann-Schutzki. „In Düsseldorf lassen sich rund 52,8 Millionen Einwegflaschen einsparen, wenn alle auf Leitungswasser umsteigen. Außerdem können durch den Umstieg von Flaschenwasser, sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegflaschen, 17.600 Tonnen CO2 eingespart werden. So viel wie fast 26.000 Hin- und Rückflüge nach Mallorca verursachen.“

An der Qualität des Leitungswassers wird regelmäßig gefeilt. „Wir haben im Jahr 2015 die vorsorgliche Dosierung von Desinfektionsmitteln und 2019 die Zugabe von Phosphat zur Korrosionsminderung eingestellt. Damit kommen wir dem allgemeinen Wunsch nach naturnahem Trinkwasser noch näher“, so Konradt. Die Stadtwerke betreiben vier Wasserwerke, die Trinkwasser aus 75 Prozent Rheinuferfiltrat und 25 Prozent Grundwasser aufbereiten.

Die Geschmacksqualität hat die Verbraucherzentrale jetzt durch elf Probanden über 14 Tage unter dem Motto „By, bye bottle: Ab jetzt keine Einwegflaschen mehr!“ testen lassen. „Den drei Frauen, drei Männern und fünf Schülern hat das Düsseldorfer Leitungswasser sehr gut geschmeckt“. stellt Westermann-Schutzki fest. „Alle Teilnehmenden wollen auch zukünftig Leitungswasser trinken.“

„Ich komme immer mehr dazu, Leitungswasser zu trunken“, bestätigt Jost Schmiedel. „Das ist ja auch gesünder als die meist stark gezuckerten Fruchtsäfte zu trinken. Leitungswasser ist kalorienfrei und wird frei Haus geliefert.“

Für die Umweltberaterin sind die Testergebnisse Anlass, sich auch für die Nutzung und den weiteren Ausbau von frei zugänglichen Trinkbrunnen und Wasserspendern in öffentlichen Gebäuden sowie an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen, Schulen, Universitäten, Museen einzusetzen.