Bezirksbürgermeister in Düsseldorf So gehen Job und Ehrenamt zusammen

Das eigene Umfeld und Viertel aktiv mitentwickeln und gestalten zu können, das seien die Gründe für sein politisches Engagement, erzählt der Grünen-Politiker. Er möchte Bürgerinnen und Bürger aktiver an Projekten und Ideen in den Stadtteilen beteiligen. Auch andere als die gewohnten Formate versucht er dabei zu nutzen: „Wir hatten schon mehrere Bürgersprechstunden in einem Café hier in Flingern“. Dort sei es leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen.