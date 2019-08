Kolumne Immer die anderen : Wenn der Minister blitzt

Meinung Düsseldorf Überraschung für Herbert Reul: Der CDU-Innenminister erfährt in Düsseldorf Unterstützung von unerwarteter Seite.

Die Düsseldorfer Linken haben nämlich die Ampel beim Trödeln erwischt. In der neuen landesweiten „Fachstrategie Verkehrsunfallbekämpfung“ heißt es, dass Verkehrsüberwachung „grundsätzlich unangekündigt“ geschehen soll. Das Papier ist ein Jahr alt, und schon hebt die Linkspartei im Ordnungsausschuss den Finger: Warum wird die Fachstrategie des Ministers nicht umgesetzt? Und wann wird „die Praxis der Vorankündigungen von Geschwindigkeitskontrollen in Düsseldorf beendet?“, petzt die Fraktion in ihrer Anfrage, was der geneigte RP-Leser Woche für Woche auf dieser Seite lesen kann: die geplanten Blitz-Standorte der Verkehrsüberwachung.