Düsseldorfer Künstler Lichtkunst leuchtet zugleich in Köln und Düsseldorf

Im Innenhof dieses Museums wird nun am 4. November im Rahmen der Kölner Museumsnacht ein Animationsfilm mit Filmsequenzen über Flächenkonstruktionen und Farbspielen gezeigt. „Die Projektionen ordnen Gewebeformen künstlerisch an die Fassade. Ihr entspringen Geometrien, die in unmittelbare Interaktion mit dem architektonischen Bau treten. In weiteren Videosequenzen verwandeln sich grafische Elemente in florale Muster, ein immerwährendes Motiv in der Kunst.“ Besonderes Highlight für Barbara Esser und Wolfgang Horn: Die aktualisierte Lichtinstallation wird ab 19 Uhr auch im HafenKunstKino im Medien Hafen Düsseldorf zu sehen sein. „Uns gefällt diese Verbindung zwischen Düsseldorf und Köln.“