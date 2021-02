Bildung in der Pandemie : FDP will Sommer-Schule für benachteiligte Kinder

Düsseldorf Die Liberalen hoffen auf eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit Düsseldorfer Schulkinder nicht zu den Verlierern der Pandemie werden.

Die Liberalen wollen für Kinder aus Quartieren mit besonderem sozialen Handlungsbedarf eine Sommer-Schule auf den Weg bringen. Das Angebot soll sich an Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 7 richten. 200.000 Euro sollen dafür in den Haushalt, der am Donnerstag verabschiedet wird, eingestellt werden. „Corona, Lockdowns und Lernen auf Distanz dürfen nicht ausgerechnet jene zu Verlierern machen, die ohnehin schon zu den Benachteiligten gehören“, sagt FDP-Bildungsexpertin Monika Lehmhaus.

Die Sommer-Schule wäre ein freiwilliges Angebot. Ziel ist, die Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen zu festigen. „Natürlich kann ich Kinder einfach versetzen, aber im Zweifel nehmen sie die massiven Lücken, die seit dem letzten März entstanden sind, einfach mit in die nächste Stufe“, sagt Lehmhaus. Die Politikerin hat selbst Enkel, die eine Grundschule besuchen. Sie will nicht, dass am Ende vor allem jene Schüler gut durch die Pandemie kommen, die in bildungsnahen und materiell abgesicherten Familien aufwachsen.