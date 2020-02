Lehrerkolumne : Plötzlich Bio

Meinung Düsseldorf Auf Fünftklässler stürmt nach den Sommerferien immer eine Menge ein. Das geht aber nicht nur ihnen so, meint unsere Kolumnistin.

Der Start auf einer weiterführenden Schule ist eine einschneidende Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich neben meiner Mutter am großen Schreibtisch im Büro des Schulleiters saß und auf die Frage, warum ich denn genau auf diese Schule wollte, in meiner Nervosität nur verschämt antwortet: „Die Einrichtung gefällt mir.“ Ich hatte mich irgendwie einfach wohlgefühlt.

So war es für mich auch als Lehrerin. Ich habe natürlich rationale Gründe abgewogen, aber schließlich habe ich mich vor allem wohlgefühlt und auf meinen Bauch gehört. Umso mehr freue ich mich, dass das in der vergangenen Woche gleich 101 Viertklässlern an meiner Schule auch so ging. Ich habe sie für die Anmeldung am Gymnasium in den Fluren warten sehen und im Sekretariat getroffen, als die Eltern Formulare ausfüllten. Die Aufregung war spürbar.