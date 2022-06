Düsseldorfer Lehrerin schreibt Buch​: Warum Yoga in die Schule gehört​

Warum Yoga in die Schule gehört

Alexa Albrecht ist Yoga- und Gymnasiallehrerin und verbindet beides gerne im Unterricht. Das Konzept hat sie nun in Buchform gebracht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Alexa Albrecht aus Düsseldorf unterrichtet am Gymnasium und ist Yogalehrerin. Beides verbindet sie jeden Tag im Unterricht, ihre Schülerinnen und Schüler profitieren davon, sagt sie. Jetzt hat sie darüber ein Buch geschrieben.

Alexa Albrecht ist sich sicher: Yoga gehört in die Schule. Und sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich ist sie nicht nur Yoga-, sondern auch Gymnasiallehrerin und beginnt, seit sie unterrichtet, jede Stunde mit einer kleinen Yoga-Einheit – ohne jegliche Esoterik. Das ist ihr wichtig.

„Allerdings sage ich meinen Schülern nicht, dass wir Yoga machen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Da wurden dann gleich die Klischees ausgepackt“, sagt sie und lacht. Albrechts Schüler starten ihre Unterrichtsstunden im Stehen. Sie dehnen den Körper in alle Richtungen, versuchen, die Füße mit den Händen zu berühren und stehen auf einem Bein. Alles wird begleitet von tiefen Atemzügen.

Fortbildung Die nächste Fortbildung für Lehrer findet statt am 3. September, 10 bis 16 Uhr, in der PhV-Akademie, Graf-Adolf-Straße 84. Alle Infos gibt es online: www.alexaalbrecht.com

Lesung Die Autorin liest am 25. August um 19 Uhr im Localbookshop, Bilker Straße 19.

Die Effekte der kleinen „Auszeiten“ seien erheblich, findet die Lehrerin. Die Kinder seien ruhiger. „Ich muss die Stimme im Unterricht gar nicht mehr erheben.“ Die Übungen förderten die Konzentration, die Strukturiertheit und den Zusammenhalt in der Klasse. Die Empathie der jungen Yogis wachse genauso wie die Leistungsbereitschaft. „Am wichtigsten für mich ist aber, dass die Kinder sich gesehen und angenommen fühlen.“

Hinzu komme, dass Schüler und Schülerinnen vermehrt Schwierigkeiten haben, rechts und links zu unterscheiden, das werde bei den Übungen geübt. Auch der mangelnde Bewegungsradius werde verbessert. „Viele sind schon so verkürzt, dass sie in der Vorbeuge die Füße nicht berühren können.“ Die Einheiten könnten als Gesundheitsprävention gesehen werden, da die Übenden resilienter werden. Das gelte übrigens auch für die Lehrer, die solche Auszeiten unterrichten, betont Albrecht.

Beliebt bei den Schülern und Schülerinnen sind die kleinen Fantasiereisen und bei den älteren die Meditationen. Es gibt aber auch eine Übung, die Albrecht besonders liebt, das 11.11-Uhr-Ritual. Wer jetzt glaubt, das habe mit Karneval zu tun, täuscht sich. Das Gegenteil ist der Fall. „Alle stehen für eine Minute lang still und dürfen sich etwas wünschen. Das ist immer sehr schön und die Schüler und Schülerinnen merken, in dieser Minute geht es nur um sie und das, was sie sich wünschen. Und die Kinder lieben Rituale“, sagt die Yogalehrerin.